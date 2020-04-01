Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала неосяжні форми в крихітному сукню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в TikTok.

Так, дівчина в облягаючому платті показує, як проходиться по кораблю. Можна зауважити, що цей момент вечір, а сам корабель кудись пливе.

«Взу, легше! Зараз корабель перевернеш», «Вау, яка солодка фігура», «Гаряча, чертовка», «моя солодка, це бомба», «добрий вечір, любов моя», «божественне тіло! Нереальна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала гаряче розвага

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Літо кожен день», - коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на фотографії Квітко позує задерши руки, виставивши напоказ неосяжні форми у відвертій топі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Насолоджуйтесь! У нас тут не так весело», «от би пригорнутися до тебе, хоч на секунду», «вау, оце тіло», «принцеса», «незрівнянна красуня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що "російська Кім Кардаш'ян" Анастасія Квітко порадувала передплатників новим знімком, на якому показала груди .

Квітко позувала в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натянулся на величезній грудей зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина пішли, ледве втримуючи груди.

Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини.

Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.