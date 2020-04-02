Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер выставила напоказ сочные формы

Звезда опубликовала фото, на котором предстала в купальнике светлого цвета, пишет Politeka.net. Кайли часто демонстрирует свою красивую фигуру.

В этот раз звезда подчеркнула свои формы, пышные груди и бедра, светлым купальником. Наряд имел глубокое декольте, из которого прелести едва не вываливались.

Купальник поднимался выше бедер, подчеркнув тонкую талию.

На шее, руке и в ушах модели блестели украшения.

Кайли выглядела очень соблазнительно: она распустила черные волосы, и, подняв руки, зачесала их вверх.

При этом звезда закрыла глаза и посветила своими черными длинными стрелками на веках.

В подписи Дженнер оставила лишь два смайлика.

За шесть часов пост собрал более 4,5 миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Кайли горячая, а у некоторых не хватало слов и они просто оставляли свои: "Вау!" и "Вот это формы!". Также звезде говорили, что она ангел и признавались ей в любви. В общем Кайли сумела очаровать всех.

Напомним, Кайли Дженнер позировала на полу у зеркала.

Звезда позировала в спортивной одежде, которая не особо подчеркнула ее формы. Единственно, чем можно полюбоваться, так это непосредственно лицом модели.

Кайли затянула волосы в тугой пучок, она приложила руку к голове, засветив маникюр с длинными квадратными ногтями.

Глаза Дженнер были подчеркнуты тонкой стрелкой, а губы едва заметной помадой.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала коллаж из двух снимков.

На них она позирует в кожаном топе с экстремально-глубоким декольте, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. От такого вида невозможно взгляд оторвать.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

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