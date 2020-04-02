Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер выставила напоказ сочные формы
Звезда опубликовала фото, на котором предстала в купальнике светлого цвета, пишет Politeka.net. Кайли часто демонстрирует свою красивую фигуру.
В этот раз звезда подчеркнула свои формы, пышные груди и бедра, светлым купальником. Наряд имел глубокое декольте, из которого прелести едва не вываливались.
Купальник поднимался выше бедер, подчеркнув тонкую талию.
На шее, руке и в ушах модели блестели украшения.
Начисление штрафов и процентов по-новому: ПриватБанк предупредил украинцев
Доллар и евро летят на дно, НБУ резко развернул курс валют: что происходит в обменниках
Самому быстрому нокауту в истории ММА исполнилось 6 лет, видео: хватило секунды
Доллар и евро рванули в разные стороны, курс валют снова удивит украинцев: подробности
Кайли выглядела очень соблазнительно: она распустила черные волосы, и, подняв руки, зачесала их вверх.
При этом звезда закрыла глаза и посветила своими черными длинными стрелками на веках.
В подписи Дженнер оставила лишь два смайлика.
За шесть часов пост собрал более 4,5 миллионов лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что Кайли горячая, а у некоторых не хватало слов и они просто оставляли свои: "Вау!" и "Вот это формы!". Также звезде говорили, что она ангел и признавались ей в любви. В общем Кайли сумела очаровать всех.
Напомним, Кайли Дженнер позировала на полу у зеркала.
Звезда позировала в спортивной одежде, которая не особо подчеркнула ее формы. Единственно, чем можно полюбоваться, так это непосредственно лицом модели.
Кайли затянула волосы в тугой пучок, она приложила руку к голове, засветив маникюр с длинными квадратными ногтями.
Глаза Дженнер были подчеркнуты тонкой стрелкой, а губы едва заметной помадой.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала коллаж из двух снимков.
На них она позирует в кожаном топе с экстремально-глубоким декольте, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. От такого вида невозможно взгляд оторвать.
Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»