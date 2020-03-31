Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала нове фото в Instagram

На фото Леоніла позує в червоному топі з сіточки і білій спідниці або чомусь подібному. На одному плечі можна побачити піджак Гузь, який звисає. На тлі можна побачити тільки стіну з плитки. Волосся модель вирішила зібрати для фото в хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 4 тисяч лайків і написали безліч коментарів, у яких помітили, що Гузь не прикрила пікантне місце.

Цікаво, що не так давно Леонілу забанили на місяць, швидше за все, з-за таких відвертих фото. Мабуть, наскільки швидко вона знову отримає блокування, питання не стоїть.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Леоніла Гузь показала нове спекотне фото в Instagram.

На фото Гузь позує в білому топі і джинсових штанях. Волосся у Леоніли були зібрані в цей раз у хвіст. Модель нахилилася на кадрі і можна легко оцінити її прекрасні форми. На тлі можна побачити стіну, а також скляну перегородку і стеля.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь.

На фото Леоніла позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. Вона притулилася до дерева. Волосся Гузь вирішила залишити розпущеним і однією рукою взялася за них. Фото, швидше за все, було зроблено під час відпочинку. На тлі можна побачити і іншу зелень.

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