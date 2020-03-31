Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала новое фото в Инстаграм

На фото Леонила позирует в красном топе из сеточки и белой юбке или чем-то подобном. На одном плече можно увидеть пиджак Гузь, который свисает. На фоне можно увидеть только стену из плитки. Волосы модель решила собрать для фото в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 4 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых заметили, что Гузь не прикрыла пикантное место.

Интересно, что не так давно Леонилу забанили на месяц, скорее всего, из-за таких откровенных фото. Видимо, насколько быстро она снова получит блокировку, вопрос не стоит.

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Леонила Гузь показала новое жаркое фото в Инстаграм.

На фото Гузь позирует в белом топе и джинсовых штанах. Волосы у Леонилы были собраны в этот раз в хвост. Модель наклонилась на кадре и можно легко оценить ее прекрасные формы. На фоне можно увидеть стену, а также стеклянную перегородку и потолок.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь.

На фото Леонила позирует в платье с открытыми плечами и без белья. Она прислонилась к дереву. Волосы Гузь решила оставить распущенными и одной рукой взялась за них. Фото, скорее всего, было сделано во время отдыха. На фоне можно увидеть и другую зелень.

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