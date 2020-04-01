Пишні жіночі форми в останні кілька років стали ідеалом краси. Худі моделі більше не в тренді, а от про широкі стегна і пишні груди мріють мільйони
Рoliteka.net вирішила згадати найбільш соковитих моделей і зірок, які люблять хвалитися своїми неосяжними обсягами і виставляти їх напоказ.
Моду на пишні форми, можна сказати, ввела американська світська левиця Кім Кардаш'ян. Недарма багатьох моделей зі схожими формами називають в її честь. Сьогодні Кім мати чотирьох дітей, але це не заважає їй зніматися у відвертих фотосесіях.
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Британська копія Кардашьян Демі Роуз регулярно радує шанувальників відвертими знімками. Своє головне достоїнство вона навіть не намагається приховувати.
В Україні теж є своя «копія Кардашьян», модель Альона Омович. У дівчини величезні силіконові груди, які вона при всякій нагоді демонструє публіці.
Але ще до зростання популярності Кардашьян на просторах СНД були свої красуні з пишними формами. Так, телеведуча Анфіса Чехова збуджувала фантазію чоловіків останні десятиліття.
Екс-солістка групи «Блестящие» Анна Семенович теж не відставала. Її пишні груди довгий час були предметом для обговорення в ЗМІ, адже багато хто не вірив, що вони у співачки справжні.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян затягнула розкішні форми у вузький топ: "Божественна краса".
Як повідомляла Politeka, гаряча Анна Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.
Також Politeka писала, що Анфіса Чехова відкинула сором і похвалилася своїм талантом: "Ангел".