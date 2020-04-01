Есть на что посмотреть

Пышные женские формы в последние несколько лет стали идеалом красоты. Худые модели больше не в тренде, а вот про широкие бедра и пышную грудь мечтают миллионы

Рoliteka.net решила вспомнить самых сочных моделей и звезд, которые любят хвастаться своими необъятными объемами и выставлять их напоказ.

Моду на пышные формы, можно сказать, ввела американская светская львица Ким Кардашьян. Не зря многих моделей с похожими формами называют в ее честь. Сегодня Ким мать четырех детей, но это не мешает ей сниматься в откровенных фотосессиях.

Британская копия Кардашьян Деми Роуз регулярно радует поклонников откровенными снимками. Свое главное достоинство она даже не пытается прятать.

В Украине тоже есть своя «копия Кардашьян», модель Алена Омович. У девушки огромная силиконовая грудь, которую она при всякой удобной возможности демонстрирует публике.

Но еще до роста популярности Кардашьян на просторах СНГ были свои красотки с пышными формами. Так, телеведущая Анфиса Чехова будоражила фантазию мужчин последние десятилетия.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович тоже не отставала. Ее пышная грудь долгое время была предметом для обсуждения в СМИ, ведь многие не верили, что она у певицы настоящая.

Напомним, что Ким Кардашьян затянула роскошные формы в узкий топ: "Божественная красота".

Как сообщала Politeka, горячая Анна Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова отбросила стеснения и похвалилась своим талантом: "Ангел".