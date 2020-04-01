Пышные женские формы в последние несколько лет стали идеалом красоты. Худые модели больше не в тренде, а вот про широкие бедра и пышную грудь мечтают миллионы
Рoliteka.net решила вспомнить самых сочных моделей и звезд, которые любят хвастаться своими необъятными объемами и выставлять их напоказ.
Моду на пышные формы, можно сказать, ввела американская светская львица Ким Кардашьян. Не зря многих моделей с похожими формами называют в ее честь. Сегодня Ким мать четырех детей, но это не мешает ей сниматься в откровенных фотосессиях.
Украинская Кардашьян едва удержала роскошные формы в одном топе: «Бомба!»
Драма в семье Кравец из "Квартал 95": что произошло с несовершеннолетней дочерью артистки
Женька из "Сватов" показала, как выглядела 20 лет назад, вся побитая: "Вообще не узнать!"
Брэд Питт, Джонни Депп и другие звезды, которые изуродовали себя до неузнаваемости: показательные фото
Британская копия Кардашьян Деми Роуз регулярно радует поклонников откровенными снимками. Свое главное достоинство она даже не пытается прятать.
В Украине тоже есть своя «копия Кардашьян», модель Алена Омович. У девушки огромная силиконовая грудь, которую она при всякой удобной возможности демонстрирует публике.
Но еще до роста популярности Кардашьян на просторах СНГ были свои красотки с пышными формами. Так, телеведущая Анфиса Чехова будоражила фантазию мужчин последние десятилетия.
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович тоже не отставала. Ее пышная грудь долгое время была предметом для обсуждения в СМИ, ведь многие не верили, что она у певицы настоящая.
Напомним, что Ким Кардашьян затянула роскошные формы в узкий топ: "Божественная красота".
Как сообщала Politeka, горячая Анна Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова отбросила стеснения и похвалилась своим талантом: "Ангел".