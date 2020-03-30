Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер порадовала поклонников новым фото

Звезда позировала на полу у зеркала, делая селфи, пишет Politeka.net. На фото Кайли предстала в черном костюме. На худи была розовая надпись и карманы. На ногах Дженнер - розовые кроссовки.

Спортивная одежда не особо подчеркнула формы звезды. Единственно, чем можно полюбоваться, так это непосредственно лицом модели.

Кайли затянула волосы в тугой пучок, она приложила руку к голове, засветив маникюр с длинными квадратными ногтями. Также на пальце модели красовалось колечко.

Глаза Дженнер были подчеркнуты тонкой стрелкой, а губы едва заметной помадой.

Позади звезды была видна мягкая мебель.

В посте знаменитость призналась, что ей скучно дома. Ведь сейчас, в связи с распространением карантина, люди должны сидеть по домам некоторое время.

За восемь часов пост собрал почти четыре миллиона лайков и много комментариев.

В комментариях звезде не только сделали комплименты, сказав, что красивее ее не найти, но и посоветовали чем заняться, например, посмотреть фильм.

Напомним, Кайли Дженнер сняла лицо крупным планом на архивном видео, похваставшись большими глазами, которые подчеркнуты стрелками.

Девушка смотрела из-под пышных ресниц и улыбалась. Ее внешность завораживает.

"Проведенное время среди людей… чем быстрее мы будем оставаться дома, тем быстрее сможем вернуться к социуму… я надеюсь, что все серьезно относятся к дистанцированию‼ ️💗", - написала Дженнер.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер надела легкий и тесный костюм телесного цвета с зеленым принтом обтянул пышные груди и бедра знаментости.

Сверху артистка накинула черный длинный кожаный плащ. На ножках Кайли были черные туфли-лодочки на длинной шпильке.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

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