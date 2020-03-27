Російська телеведуча Евеліна Бльоданс поділилася архівними знімками з донькою Алли Пугачової Крістіною Орбакайте
Серію фотографій вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. Зірка привітала всіх з Днем театру, який відзначають 27 березня у всьому світі. В честь свята вона згадала про виставу «Даная», в якій вона грала разом з Орбакайте 20 років тому.
«Вистава за п'єсою Волкова була дуже сучасною, стильною, з музикою Іми Сумак, з дивною і прекрасною хореографією, вона була у першу чергу про Кохання!», - розповіла Бльоданс.
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За півгодини прихильники залишили більше 2 тисяч лайків під постом. Всі в захваті від молодих зірок, які на фото виглядають просто дивовижно.
«Стільки краси в одному флаконі», «Яка ви були красуня! А зараз ще краще!», «Ви мені зараз більше нра», «Пам'ятаю, пам'ятаю вас таку, тільки костюмчик на вас був інший, медичний», «Прекрасні!!!», «Такі молоденькі, але і зараз, як хороше вино-з роками», "Ух, вогонь" - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс поділилася знімками з корпоративу. На фото вона стоїть в обнімку з гостями. На ведучій надіта розкішна сукня з глибоким декольте. Її шию прикрашає широкий чокер, схожий на ошийник. Образ Евеліна доповнила яскравою помадою.
Нагадаємо, що Евеліна Бльоданс опинилася на лікарняному ліжку, кадри облетіли мережу: "Як шкода...".
Як повідомляла Politeka, Бльоданс без сорому позбулася білизни і засвітила справжню красу: "Є ще порох".
Також Politeka писала, що безсоромна Бльоданс розбурхала грайливим образом, знімок облетів мережу: «Які вигини…».