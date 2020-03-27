Российская телеведущая Эвелина Бледанс поделилась архивными снимками с дочкой Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте

Серию фотографий она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. Звезда поздравила всех с Днем театра, который отмечают 27 марта во всем мире. В честь праздника она вспомнила про спектакль «Даная», в котором она играла вместе с Орбакайте 20 лет назад.

«Спектакль по пьесе Волкова был очень современным, стильным, с музыкой Имы Сумак, со странной и прекрасной хореографией, он был в первую очередь о Любви!», - рассказала Бледанс.

За полчаса поклонники оставили более 2 тысяч лайков под постом. Все в восторге от молодых звезд, которые на фото выглядят просто изумительно.

«Столько красоты в одном флаконе», «Какая вы были красотка! А сейчас ещё лучше!», «Вы мне сейчас больше нра», «Помню, помню вас такую, только костюмчик на вас был иной, медицинский», «Прекрасные!!!», «Такие молоденькие, но и сейчас, как хорошее вино с годами»,"Ух, огонь" - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс поделилась снимками с корпоратива. На фото она стоит в обнимку с гостями. На ведущей надето роскошное платье с глубоким декольте. Ее шею украшает широкий чокер, похожий на ошейник. Образ Эвелина дополнила яркой помадой.

Напомним, что Эвелина Бледанс оказалась на больничной койке, кадры облетели сеть: "Как жаль...".

Как сообщала Politeka, Бледанс без стыда избавилась от белья и засветила настоящую красоту: "Есть еще порох".

Также Politeka писала, что бесстыжая Бледанс взбудоражила игривым образом, снимок облетел сеть: «Какие изгибы…».