Розважається на карантині як може

Солістка групи "ВІА Гра", співачка і модель Ольга Меганська поділилася з шанувальниками відвертим знімком

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka . Заради пікантного знімка дівчина скинула з себе сорочку, залишившись в одному бюстгальтері. Меганська дивиться в далечінь, стиснувши свої груди руками, щоб вони виглядали ще більше.

Пост артистки за годину зібрав понад 1,6 тисяч лайків. Не стримався і продюсер групи Костянтин Меладзе, поставивши під відвертим знімком лайк. Під фото Меганська запропонувала шанувальникам поспілкуватися з нею.

«У такий складний час нам усім потрібні сигнали підтримки, добра і позитиву. Під цим постом відповім на всі (культурні й не дуже особисті) питання про зовнішність, красу, свій спосіб життя, добавки, уподобання в їжі, і про те, що вам цікаво», - написала зірка.

Фанати закидали співачку питаннями, в тому числі поцікавившись, чи спілкується вона з колегами по групі.

«В умовах карантину, на жаль, наші концерти і зйомки перенеслися на більш спокійний і здоровий час... сподіваюся, він настане якомога швидше(( з дівчатами і командою тримаємо зв'язок у соціальних мережах», - зізналася Меганська.

Крім цього, шанувальники залишили безліч компліментів: "Шикарна", "Красива", Неймовірна ".

Раніше ми писали, що Ольга Меганська поділилася знімком у білій сорочці, яку частково розстебнула і спустила, оголивши плече. Волосся Ольга вирішила залишити розпущеним.

Нагадаємо, що Ольга Меганська посвітила своїми принадами в обтягуючому топі: "Райський вид".

Раніше Politeka писала, що Ольга Меганська в прозорій сітці подратувала чоловіків: «Ух, яка відьмочка!».

Також Politeka писала, що молода «коханка» Меладзе блиснула пишним бюстом в компанії напівголих красунь: «ось це пристрасть».