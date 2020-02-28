Відома співачка Ольга Меганская, солістка групи ВІА Гра, показала новий образ в Instagram

На кадрі Меганская стоїть в брюках з ременем, а також білій сорочці. Вона її частково розстебнула і спустила, оголивши плече. Волосся Ольга вирішила залишити розпущеним. Знімок був студійним, тому на тлі нічого не було. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Минуле))) Скоро мій день народження. Якщо у вас є цікаві ідеї для свята, я послухаю", - написала Ольга під фото.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Зустріч з шанувальниками", "Красуня", "У березні буде нова пісня", "написати з дівчатками новий трек, я думаю це додасть позитивних емоцій))", "Чесно здалеку спостерігати як то не дуже а от дивитися в очі і тонути в глибокі моря це з радістю", "Можна зробити тематичну вечірку.я як то влаштовував вечірку в стилі 80х.було круто", "Вау ви красуня і Віагра та тому що кожен склад на мій погляд прекрасний і удачі вам досягати висот адже ви Віагра", "Концертик для своїх в затишному місці", "Провести його на концерті групи", "Тут ви дуже схожі на Анджеліну Джолі в молодості".

Повідомлялося, що учасниця "ВІА Гра" Ольга Меганская велика любителька пікантних "провокацій" в мережі.

Співачка позувала у незвичайного кольору білизна то перед дзеркалом, то перед професійним фотографом - а може - і всі одночасно.

Артистка на новому опублікованому нею знімку постала в гірчичного відтінку бра, або, точніше буде сказати, зеленуватого, з плечей співачка спустила білосніжну, ймовірно, сорочку і дивиться прямо перед собою. При цьому виконавиця звела руки на грудях, прикривши "все найцікавіше", як висловилися її шанувальники в коментарях.

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