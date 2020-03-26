Солистка группы ВИА Гра, певица и модель Ольга Меганская поделилась с поклонниками откровенным снимком

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka . Ради пикантного снимка девушка скинула с себя рубашку, оставшись в одном бюстгальтере. Меганская смотрит в даль, сжав свою грудь руками, чтобы она выглядела еще большее.

Пост артистки за час собрал более 1,6 тысяч лайков. Не сдержался и продюсер группы Константин Меладзе, поставив под откровенным снимком лайк. Под фото Меганская предложила поклонникам пообщаться с ней.

«В такое сложное время нам всем нужны сигналы поддержки, добра и позитива. Под этим постом отвечу на все (культурные и не очень уж личные) вопросы о внешности, красоте, своем образе жизни, добавках, предпочтениях в еде, и о том, что вам интересно», - написала звезда.

Фанаты забросали певицу вопросами, в том числе поинтересовавшись, общается ли она с коллегами по группе.

«В условиях карантина, к сожалению, наши концерты и съемки перенеслись на более спокойное и здоровое время... надеюсь, оно настанет как можно быстрее(( с девочками и командой держим связь в социальных сетях», - призналась Меганская.

Кроме этого, поклонники оставили множество комплиментов: "Шикарная", "Красивая", Невероятная".

Ранее мы писали, что Ольга Меганская поделилась снимком в белой рубашке, которую частично расстегнула и приспустила, обнажив плечо. Волосы Ольга решила оставить распущенными.

Напомним, что Ольга Меганская посветила своими прелестями в обтягивающем топе: "Райский вид".

Ранее Politeka писала, что Ольга Меганская в прозрачной сетке подразнила мужчин: «Ух, какая ведьмочка!».

Также Politeka писала, что молодая «любовница» Меладзе сверкнула пышным бюстом в компании полуголых красоток: «вот это страсть».