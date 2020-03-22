Зірка перевершила сама себе!

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло в крихітному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує білому облягаючому одязі, який мінімально прикриває її розкішні форми. Сама дівчина крутитися на камеру і демонструє, ніж її нагородила природа.

Однак шанувальники Квітко були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімки були викинуті в Сторіс.

"Російська Кім Кардашьян" Анастасія Квітко порадувала передплатників новим знімком, на якому показала груди.

Квітко позувала в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натянулся на величезній грудей зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина пішли, ледве втримуючи груди.

Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини.

Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.

Дівчина з легким блиском на губах посміхнулася в камеру, дивлячись з-під пишних вій у камеру.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

«Ти з кожним днем стаєш тільки красивіше!», «Бережися коронавіруса, дорога», «Про чорт, ти завжди краще виглядаєш», «Щасливого дня, красуня», "Яка гарна крихітка"," найкрасивіша дівчина на землі ❤️😍😘 ", "Дуже красива 😍 ", "Я люблю тебе, дитинко 🔥🔥💋💋💋 ", "Ти ангел!!! Яка жінка», «Така красива і чудова", - написали іноземні користувачі мережі.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.