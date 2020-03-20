Російська співачка Ольга Бузова покрасувалася в розкішному купальнику, засвітивши свою ідеальну фігуру у всій красі

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото співачка сидить біля басейну в чорному купальнику. Вона схрестила руки і випятила вперед свої груди. Волосся у Бузової зачесане назад, доповнила образ недбала зачіска і пристрасний макіяж. Співачка рівно тримає спину, в результаті чого схожа на справжню модель з обкладинок глянцевих журналів.

За годину пост артистки, в якому вона оголосила про конкурс, зібрав майже 280 тисяч лайків. Шанувальники в коментарях підняли цілу дискусію про те, що у Бузової на фото дивним чином збільшилися груди, які у співачки, як відомо, невеликі.

«Хочу зрозуміти, звідки з'явилися сі**і», «Ростуть зі швидкістю світла», «Пригорнула руками, щоб більше виглядали», «А коли Бузова встигла зробити груди?)», «Звідки такі», «Груди зробила по ходу», «Я вже починаю думати раз у неї виросли у всіх у кого немає теж з'являться», - пишуть користувачі мережі.

Деякі припустили, що Бузова просто отфотошопила фотографію. Крім цього, багато шанувальників залишили співачці компліменти.

«Красуня», «Крута фігура», «Ти найкраща», «Неймовірна», «Боже, яка ти красива», «Обожнюю слухати твої пісні», - пишуть фанати.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова поділилася відвертим знімком в мереживній білизні. На фото співачка стоїть в джинсах і мереживному боді. Зверху на відвертий наряд вона одягла піджак. Макіяж Бузової зробив її просто невпізнанною. Артистка написала, що не любить дотримуватися трендів, а любить їх створювати самостійно. Бузова подякувала всім, хто залишається з нею незважаючи ні на що.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

А ще Politeka писала, що Оля Бузова без сорому посвітила принадами в розпусному пеньюарі: "Навіщо таке виставляти?".

Також Politeka повідомляла, що Бузова в одному рушнику показала свої багатства: "Нехай ранок завжди буде таким".