Российская певица Ольга Бузова покрасовалась в роскошном купальнике, засветив свою идеальную фигуру во всей красе
Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото певица сидит возле бассейна в черном купальнике. Она скрестила руки и выпятила вперед свою грудь. Волосы у Бузовой зачесаны назад, дополнила образ небрежная укладка и страстный макияж. Певица ровно держит спину, в результате чего похожа на настоящую модель с обложек глянцевых журналов.
За час пост артистки, в котором она объявила о конкурсе, собрал почти 280 тысяч лайков. Поклонники в комментариях подняли целую дискуссию о том, что у Бузовой на фото странным образом увеличилась грудь, которая у певицы, как известно, небольшая.
«Хочу понять, откуда появились си**и», «Растут со скоростью света», «Руками прижала, чтобы больше выглядели», «А когда Бузова успела сделать грудь?)», «Откуда такие», «Грудь то сделала по ходу», «Я уже начинаю думать раз у неё выросли то у всех у кого нет тоже появятся», - пишут пользователи сети.
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Некоторые предположили, что Бузова просто отфотошопила фотографию. Кроме этого, много поклонников оставили певице комплименты.
«Красотка», «Крутая фигура», «Ты лучшая», «Невероятная», «Боже, какая ты красивая», «Обожаю слушать твои песни», - пишут фанаты.
Ранее мы писали, что Ольга Бузова поделилась откровенным снимком в кружевном белье. На фото певица стоит в джинсах и кружевном боди. Сверху на откровенный наряд она надела пиджак. Макияж Бузовой сделал ее просто неузнаваемой. Артистка написала, что не любит следовать трендам, а любит их создавать самостоятельно. Бузова поблагодарила всех, кто остается с ней несмотря ни на что.
Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".
А еще Politeka писала, что Оля Бузова без стыда посветила достоинствами в развратном пеньюаре: "Зачем такое выставлять?".
Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".