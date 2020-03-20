Российская певица Ольга Бузова покрасовалась в роскошном купальнике, засветив свою идеальную фигуру во всей красе

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото певица сидит возле бассейна в черном купальнике. Она скрестила руки и выпятила вперед свою грудь. Волосы у Бузовой зачесаны назад, дополнила образ небрежная укладка и страстный макияж. Певица ровно держит спину, в результате чего похожа на настоящую модель с обложек глянцевых журналов.

За час пост артистки, в котором она объявила о конкурсе, собрал почти 280 тысяч лайков. Поклонники в комментариях подняли целую дискуссию о том, что у Бузовой на фото странным образом увеличилась грудь, которая у певицы, как известно, небольшая.

«Хочу понять, откуда появились си**и», «Растут со скоростью света», «Руками прижала, чтобы больше выглядели», «А когда Бузова успела сделать грудь?)», «Откуда такие», «Грудь то сделала по ходу», «Я уже начинаю думать раз у неё выросли то у всех у кого нет тоже появятся», - пишут пользователи сети.

Некоторые предположили, что Бузова просто отфотошопила фотографию. Кроме этого, много поклонников оставили певице комплименты.

«Красотка», «Крутая фигура», «Ты лучшая», «Невероятная», «Боже, какая ты красивая», «Обожаю слушать твои песни», - пишут фанаты.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова поделилась откровенным снимком в кружевном белье. На фото певица стоит в джинсах и кружевном боди. Сверху на откровенный наряд она надела пиджак. Макияж Бузовой сделал ее просто неузнаваемой. Артистка написала, что не любит следовать трендам, а любит их создавать самостоятельно. Бузова поблагодарила всех, кто остается с ней несмотря ни на что.

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

А еще Politeka писала, что Оля Бузова без стыда посветила достоинствами в развратном пеньюаре: "Зачем такое выставлять?".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".