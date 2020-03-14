Російська співачка Ольга Бузова виставила напоказ все, що чим її нагородила природа

Зірка з'явилася в яскраво-рожевій білизні в оточенні квітів, пише Politeka.net. Артистка похвалилася красивим тілом, всіляко вигинаючись.

Оля з'явилася в пеньюарі з глибоким декольте, яке підкреслило її груди. Зірка виставила п'яту точку і посвітила мереживними трусиками.

Її струнке тіло і красиві форми - чудово виглядають в білизні. Завершили настільки відвертий образ різні прикраси.

Оля розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру, або вела погляд убік. При цьому її оточували безліч букетів, один з них вона тримала в руках.

На обличчі красуні майже немає макіяжу.

"Прокинутися від аромату такої кількості кольорів 🌹🌹🌹 це чистий кайф! Спасибі Вам величезне, Вологда🙏🏻 Мені сьогодні трохи легше, і я вже виїжджаю в Череповець. Зустрічаємося у Палаці спорту Алмаз на моєму шоу", - підписала фото зірка.

За 15 хвилин пост артистки зібрав понад 90 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я не зрозумію, то є груди, то немає, Оля, як ти це робиш, поділися секретом 😄", "Краще мати друга , ніж один одного, ауф 👆", "Лайк , хто вважає що вона відстій !?", "Навіщо такі фотки виставляти?", "Краса звичайно неймовірна😊👌", "ОДУЖУЙ , Я ОСЬ МІЛЬЙОНЕР І НЕ ХВОРІЮ НІКОЛИ, ТОБІ ТЕЖ БАЖАЮ 🙌🤑", "Це чистий секс 🔥🔥🔥❤❤❤", "Ну лялечка", "Дуже ніжно 😍", "А що у неї з обличчям? 🤔🤔🤔 Ніби бухала тиждень 🤣🤣🤣", "Дуже красива ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Олю, ви це заслужили❤️😘🔥🔥🔥", "А я все вдома 🏠 на карантині 😂😝 ех! Піду йогою позаймаюся 🧘🏽‍♂️", "Видно вже одужала співачка", "Оля відкривай квітковий 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "Яке у неї обличчя негарне 💩", "Оленька одужуй швидше!!! Бережи себе🙏❤😔", "Красуня наша ❤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Бузова позувала прикрившись лише одним маленьким білим рушником.

Артистка стояла в оточенні різних квітів у вазах і інших подарунків. Зокрема, на яскраво-рожевих трояндах були помітні, розкладені прикраси у футлярах.

Нагадаємо, що Ольга Бузова приголомшила видом без макіяжу та зачіски: "Це залисину?".

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