Російська співачка Ольга Бузова опублікувала новий знімок зі своїм коханим Dava

На знімку пара позує на вулиці, позаду них можна помітити багато дахів будівель, пише Politeka.net.

Артистка з'явилася в білому топі з написами і білій пишній спідниці, а наречений - рожевій футболці, картатій сорочці та джинсах.

Хлопець обняв красуню стоячи ззаду. Оля трохи повернулася до Дави, закрила очі і посміхнулася. В цей час бойфренд поцілував дівчину в щоку.

"З днем народження, улюблений @dava_m 🧸❤️ Чекаю тебе, щоб усе сказати особисто...🤤", - підписала знімок закохана дівчина.

За годину пост зібрав понад 600 тисяч лайків та багато коментарів. Навіть наречений не встояв і написав: "Обожнюю цю фотку", "Кохана, дякую за привітання 🙏🏻❤️".

"КРАЩЕ Б ЗІ МНОЮ БУЛА, Я ОСЬ БАГАТШЕ за ДАВУ РАЗ У 20, МОЖУ ЯХТУ ПОДАРУВАТИ ТОБІ. ОЛЯСИК ГО ЗІ МНОЮ ❤️😂", "Господи, я дожила до цього дня", "Ви класні! Ви дуже один одному підходите! Бережіть кохання від зайвих очей! Нехай воно буде довгим!", "Боже!!!!! Які гарні 😍😍😍😍", "Чекаємо діток, красунчики❤️❤️❤️", "У мене в чоловіка теж сьогодні дн 😍", "😍🥰🥰🥰Пупсики солодкі.. Удачі вам у всьому", "Красива пара, чекаємо маленьких бузіков і давиків", "З днем народження", "Рим😍🥰", "Вітаю ❤️", "Зайчики які😻", "Схожі🥰", "З днем народження🎉🎉🎉😁", "Які гарні 😍 Будьте щасливі", "Пипець Оль😍", "Шикарні", "Яка краса 🥰", "Любов 💓", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова похвалилася красивим тілом, всіляко вигинаючись.

Оля з'явилася в пеньюарі з глибоким декольте, яке підкреслило її груди. Зірка виставила п'яту точку і посвітила мереживними трусиками.

Оля розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру. При цьому її оточували безліч букетів, один з них вона тримала в руках.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова позувала в джинсах і мереживному боді. Зверху на відверте вбрання співачка одягла піджак. Макіяж Бузової зробив її просто невпізнанною. Волосся артистка зібрала назад.

За словами артистки, вона вдячна всім людям, які незважаючи на швидко змінюються новинні тренди, залишаються з нею.

Нагадаємо, що брудна Оля Бузова налякала зовнішнім виглядом в купальнику, наречений не стримався: "Як ніби гангрена".

Як повідомляла Politeka, Оля Бузова впала зі сцени під час концерту, дикий конфуз потрапив на відео: "Та вона в го...".

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