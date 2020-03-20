Відома модель Наомі Кемпбелл опублікувала спокусливе фото

Зірка, як кажуть, вирішила згадати минуле і порадувала шанувальників архівним фото, пише Рoliteka.net.

На фото, яке модель днями розмістила в сториз, вона позує в одній спідній білизні.

На зірці яскраво-зелені ліфчик і трусики, а також підтяжки і помаранчеві панчохи. Фігура знаменитості заворожує: пружний прес, тонка талія, стрункі ніжки і пишні груди.

На голові Наомі - щось схоже на обруч. Яскраві губи і туфлі на високій шпильці доповнили образ: "Як же хороша!".

Дівчина встала в пікантну позу, спершись на авто, поруч з яким можна помітити лопату.

У загальному фото вийшло дуже гарячим і набрало б тисячі лайків, не будь опубліковано в сториз.

Варто відзначити, що знімок був зроблений в рамках рекламної кампанії колекції бренду Agent Provocateur 2015 року. Фотографом була Еллен фон Унверт (Ellen Von Unwerth), яка працювала з такими світовими виданнями, як Vogue, Vanity Fair і Interview.

Нагадаємо, нещодавно Наомі Кемпбелл постала в ліжку оголеною. Зірка лежала головою на подушці і дивилася в камеру.

Судячи з усього, вона накрилася ковдрою, при цьому засвітивши оголені груди.

Розпущене волосся спустилося вниз і прикрило другу молочну залозу.

На її тілі можна помітити ланцюжок, а на руці - блискучі браслети.

"Селфі неділя", - підписала зірка знімок.

Нагадаємо також, що Наомі Кемпбелл з'явилася на вечірці напередодні вручення премій Греммі в новому образі, фанати її не впізнали.

Шанувальників відомої зірки здивувала різка зміна іміджу відомої красуні. Вона вийшла у світ з коротким волоссям і вперше за довгий час опинилася в центрі уваги.

Окрему увагу привернув наряд, адже красуня вийшла на червону доріжку в сукні білого кольору від бренду Stephane Rolland. Сукня Наомі Кемпбелл мало авангардну зону декольте і не менш ефектний низ.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл позувала з рожевим кольором волосся і великих сонцезахисних окулярах. Губи моделі також були яскраво-рожевого відтінку.

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