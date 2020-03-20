Известная модель Наоми Кэмпбелл опубликовала соблазнительное фото

Звезда, как говорится, решила вспомнить былое и порадовала поклонников архивным фото, пишет Рoliteka.net.

На фото, которое модель на днях разместила в сториз, она позирует в одном нижнем белье.

На звезде ярко-зеленые лифчик и трусики, а также подтяжки и оранжевые чулки. Фигура знаменитости завораживает: упругий пресс, тонкая талия, стройные ножки и пышная грудь.

На голове Наоми - нечто похожее на обруч. Яркие губы и туфли на высокой шпильке дополнили образ: "Как же хороша!".

Девушка встала в пикантную позу, облокотившись на авто, рядом с которым можно заметить лопату.

В общем фото получилось очень горячим и набрало бы тысячи лайков, не будь опубликовано в сториз.

Стоит отметить, что снимок был сделан в рамках рекламной кампании коллекции бренда Agent Provocateur 2015 года. Фотографом была Эллен фон Унверт (Ellen Von Unwerth), которая работала с такими мировыми изданиями, как Vogue, Vanity Fair и Interview.

Напомним, недавно Наоми Кэмпбелл предстала в постеле обнаженной. Звезда лежала головой на подушке и смотрела в камеру.

Судя по всему, она накрылась одеялом, при этом засветив оголенную грудь.

Распущенные волосы спустились вниз и прикрыли вторую молочную железу.

На ее теле можно заметить цепочку, а на руке - блестящие браслеты.

"Селфи воскресенье", - подписала звезда снимок.

Напомним также, что Наоми Кэмпбелл появилась на вечеринке накануне вручения премий Грэмми в новом образе, фанаты ее не узнали.

Поклонников известной звезды удивила резкая смена имиджа известной красотки. Она вышла в свет с короткими волосами и впервые за долгое время и оказалась в центре внимания.

Отдельное внимание привлек наряд, ведь красотка вышла на красную дорожку в платье белого цвета от бренда Stephane Rolland. Платье Наоми Кэмпбелл имело авангардную зону декольте и не менее эффектный низ.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл позировала с розовым цветом волос и больших солнцезащитных очках. Губы модели также были ярко-розового оттенка.

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