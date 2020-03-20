"Російська Кім Кардашьян" Анастасія Квітко порадувала підписників новим знімком, на якому показала груди

Модель, як завжди, з'явилася у відвертому вбранні, пише Politeka.net.

Квітко позувала в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натягнувся на величезних грудях зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина зморщилася, ледве втримуючи груди.

Також на моделі була довга спідниця з незвичної тканини.

Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.

Дівчина з легким блиском на губах посміхнулася в камеру, дивлячись з-під пишних вій у камеру.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

«Ти з кожним днем стаєш тільки красивіше!», «Бережися коронавірусу, дорога», «Про чорт, ти завжди краще виглядаєш», «Щасливого дня, красуня», "Яка гарна крихітка"," найкрасивіша дівчина на землі ❤️😍😘 "," Дуже красива 😍 "," Я люблю тебе, дитинко 🔥🔥💋💋💋 ", "Ти ангел!!! Яка жінка», «Така красива і чудова", - написали іноземні користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в червоному купальнику а-ля "рятувальники Малібу" і найприкметніше на фото зі сториз інстадіви, як виявилося, були її підкачані або силіконові сідниці.

Модель буквально выпятила практично нічим неприкриту "п'яту точку" на камеру. Ракурс був великим, мабуть, модель мріяла про такі ж величезні захоплення її фоловерів у свою адресу.

"Положення рятував" лише грайливий смайл на інтимному, як би це дивно не звучало, місці зірки.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко поділилася новими жаркими кадрами в своїх сториз. На відео видно, як Настя красується біля дзеркала в модній кофтині з відкритими плечима і при цьому також видно, що зірка мережі під неї явно не одягла бюстгальтер.

Пишний бюст моделі буквально випирає з-під наряду тьмяного оранжевого або червоного кольору.

Нагадаємо також, що Анастасія Квітко позувала під час відпочинку за кордоном без білизни, прикриваючи значні принади руками. Доповнює образ Квітко лише годинник колір.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.