Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, поки світ застиг через пандемію коронавірусу - вдало рекламує напої, без пікантних нюансів, зрозуміло, не обійшлося

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Насті. Так на нових опублікованих розкішною красунею кадрах, вона п'є з баночки і красується на балконі. На дівчині темні коротенький топ і лосини, одяг практично не приховав всі інтимні частини тіла моделі, видно її об'ємні груди, тонку талію і підкачані сідниці.

Крім іншого, Настя покрутила своєю "п'ятою точкою" на камеру зблизька. Користувачі на таку спекотну рекламу відреагували позитивно. Ще б пак, їх улюблениця продовжує радувати шанувальників своїми гарячими фото і піднімає, таким чином, їм настрій.

Зараз Анастасія Квітко живе в Лос-Анджелесі і її фігура у вигляді "пісочного годинника" неймовірно популярна, і багато хто навіть найсексуальніші моделі прагнуть до таких форм всіма силами.

Анастасія Квітко стала знаменитою завдяки своїм надзвичайно пишним грудям і стегнам, що дозволило їй швидко пробитися у світ моди та блогінгу. Зараз Квітко робить успішну кар'єру в США.

Дівчина знімається для рекламних кампаній і модних брендів, які платять величезні кошти за те, щоб красуня з'явилася в одязі їх виробництва або зазначила косметичний засіб у своєму Instagram.

Новий знімок на її сторінці не став винятком із правил. На ньому дівчина знову з'явилася у відвертій білизні, настільки крихітній, що його практично не видно на пишних формах Анастасії Квітко. На знімку дівчина позує, сидячи, лежачи на ліжку, виставивши свою п'яту точку на загальний огляд.

На жаль підписники красуні не мають можливості прокоментувати відповідний знімок, адже його дівчина засвітила на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.