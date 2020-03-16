Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила значними формами в міні-бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку дівчини в Instagram.

«Доброго дня», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку модель позує з піднятими руками в міні-бікіні, елегантно вигнувшись і показавши розкішне тіло.

«Неможливо відірватися», «божественні форми», «тепер я бачу, що це ідеальне тіло», «люблю тебе – побільше б таких фоток», - пишуть шанувальники Квітко.

До цього ми писали, що Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардаш'ян", показала чергове провокаційне фото від якої неможливо відвести погляд.

Зараз Анастасія Квітко живе в Лос-Анджелесі і отримує контракти з відомими фотографами. На її сторінці дуже мало фотографій в закритому одязі - в основному, в крихітних купальниках і білизна, що вона рекламує.

За блогом Квітко, дівчата з нестандартною фігурою, відразу почали стежити тисячі передплатників. Зараз їх кількість перевищує 10 мільйонів. Кожен новий знімок викликає хвилю захоплення в мережі.

Нове фото не стало винятком. Анастасія Квітко поділилася в Инстаграме кадром, на якому вона зображена сидить за столом. До камери модель була повернута спиною, а тому її пружна "п'ята точка" і пишні форми опинилися у всіх на виду.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.