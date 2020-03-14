Італійська акторка і модель Моніка Беллуччі вразила виходом на одному з останніх заходів

55-річна красуня незважаючи на вік все також чудово виглядає, пише Politeka.net.

Нещодавно зірка з'явилася в Парижі на заході «Chinese Business Club». Моніка вибрала чорний одяг, який підкреслив її чудову фігуру.

Так, актриса з'явилася в костюмі, що складається з довгого жакету і брюків-кльош.

Під жакетом визирав чорний прозорий топ, який підняв груди зірки. Струнка Моніка вразила красою.

Завершили її образ стильні аксесуари.

До того ж, зірка змінила зачіску. Тепер у неї коротка стрижка боб з хвилястими локанами.

Макіяж з акцентом на очі не міг не привернути уваги.

На фото Беллуччі посміхалася, або серьезнно дивилася на когось. Загалом, виглядала вона дуже невимушено.

Майже за добу пост зібрав приблизно 1000 лайків та багато коментарів.

"Як я її обожнюю з дитинства 😍😍 Еталон жіночності, чуттєвості, сексуальності😍😍", "Як їй пасує ця коротка стрижка ❤️", "💯 Справжня Жінка і Леді!!! ♥️👸💐", "Ну жінка мрія ❤️", "Шикарна в будь-якому образі🔥❤️", "😍 просто жінка, жіночна сексуальна жінка", "Хороша🔥", "Моя найулюбленіша ❤️❤️❤️❤️❤️", "Як незвично з коротким волоссям 🙂", "Краса !!", "По моєму вона приклад для багатьох людей найкрасивіша і елегантна", "Блін, волосся😢тепер як тітка", "Неповторна Малена🌹", "Вона прекрасна будь-яка, але, на мій погляд, з довгим волоссям була більш витонченою", "О Боже💔 вона шикарна 😭", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Моніка Беллуччі позувала для фотографа в одному чорному светрі. Волосся Беллуччі зачесане назад, в результаті чого весь акцент припадає на обличчя актриси. Крім цього, Моніка сильно підвела очі чорним олівцем.

На фото видно всі зморшки зірки. Незважаючи на те, що виглядає для свого віку зірка чудово, стає зрозуміло, що всі попередні знімки актриси піддавалися сильній обробці.

Свій пост актриса приурочила до виходу вистави з її участю.

Нагадаємо, що гаряча Моніка Беллуччі розбурхала пристрасним чином, фатальна жінка: «Очей не відірвати».

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