Мировая знаменитость Ким Кардашьян побаловала своих поклонников новым фото откровенного содержания
Успешная бизнес-вумен покрасовалась на камеру в белье. Как сообщает Politeka.net, светская львица показала, как позировала в студии в своем Инстаграм. Так на опубликованном фото в сториз, звезда призывает всех занятся фитнесом, собственно именно для этого она надела и рекламирует темное спортивное белье. Комплект идеально сел на роскошной женственной фигуре Кардашьян-Уэст, при этом звезда сети уверенно смотрела перед собой сидя на коленях.
Отметим также, что поклонники знаменитой на весь мир армянки по происхождению просто обожают ее откровенную манеру в публикациях в популярной соцсети - Ким кроме того, что показывает своих детей и как работает, часто рекламирует белье и снимается в личных стильных фотосетах.
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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала перед фанатами с пышной прической и большими стрелками на веках. Девушка окунулась в атмосферу 1970-х годов ради съемки в рекламе. Ким примерила облегающий наряд с большим поясом на талии.
Как известно, у Ким с ее мужем, рэпером Канье Уэстом четверо детей. Двоих малышей Кардашьян родила сама, а двоих паре выносила суррогатная мать. Как рассказывала Ким в интервью, она очень хотела родить детей сама, но врачи ей запретили. Более того, первые две беременности Ким тоже пережила с трудом. Так как звезда мечтала о большой семье, она прибегла к помощи суррогатной матери.
Пополнение в семействе произошло у пары в 2018 и 2019 годах. Позже Ким призналась, что могла бы завести еще двоих детей, но не будет, потому что не хочет быть старой мамой. Звезда заявила, что четверо детей – это тоже хорошо. Как известно, у ее матери Крис Дженнер шестеро детей.
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