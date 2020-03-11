Модель та інстадива Анастасія Квітко, яку називають в мережі російською Кардашьян, завдяки її завидним формами, шокувала публіку новими відвертими кадрами

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, на якому постала в чорному злитому купальнику (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Дівчина покрутилася перед камерою, даючи можливість фанатам розгледіти її вражаючу фігуру з усіх ракурсів. Гаряча блондинка без тіні збентеження випнула шикарні принади, від яких захоплює дух.

"Початок весни на цьому дикому пляжі з моїм @BangEnergy 😊", - підписала відео Квітко, рекламуючи напій.

Шанувальник вибухнули компліментами в коментарях, поставивши за лічені години понад 300 000 "сердечок". До речі, у Квітко майже 11 мільйонів фоловерів в Instagram, і дівчина вміло використовує свою славу.

"Гарна лялечка"; "Весна буде відмінною, якщо ви в ній😍😏", - писали під роликом.

Раніше ми повідомляли, російська Кардашьян остаточно позбавила фанатів сну, коли виставила фото без ліфчика. Дівчина спробувала прикрити красу значних розмірів руками, однак, хіба таке прикриєш?

«Божевільна! Руку прибери!», «Таке руками не прикриєш!», «вау, які принади», «божественний вигляд», «як же можна так – з розуму зводить», - коментарі повні компліментів.

Також ми розповідали, як Квітко сколихнула публіку гарячим образом в коротенькому топі. Дівчина, мабуть, насилу умістила розкішний бюст, який так і норовить "вистрибнути". Незважаючи на те, що така фігура може подобатися не всім, все ж таки, традиційно, фанати щедро нагородили модель позитивними коментарями.

"Прекрасне видовище, яке гарне і досконале тіло - ти богиня, я люблю тебе 😍"; "Анастасія, шикарна як завжди🔥❤"; ❤️ стильно і елегантно 😘🤗"; "ти так неймовірно прекрасна, так неймовірно чудова 😍", - писали під цим фото.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.