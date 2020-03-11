Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют в сети русской Кардашьян, благодаря ее завидным формам, взбудоражила публику новыми откровенными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором предстала в черном сдельном купальнике (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Девушка покрутилась перед камерой, давая возможность фанатам разглядеть ее впечатляющую фигуру со всех ракурсов. Горячая блондинка без тени смущения выпятила шикарные прелести, от которых захватывает дух.

"Начало весны на этом диком пляже с моим @BangEnergy 😊", - подписала видео Квитко, рекламируя напиток.

Поклонник взорвались комплиментами в комментариях, поставив за считанные часы более 300 000 "сердечек". К слову, у Квитко почти 11 миллионов фолловеров в Инстаграм, и девушка умело использует свою славу.

"Красивая куколка"; "Весна будет отличной, если вы в ней😍😏", - писали под роликом.

Ранее мы сообщали, русская Кардашьян окончательно лишила фанатов сна, когда выставила фото без лифчика. Девушка попыталась прикрыть красоту внушительных размеров руками, однако, разве такое прикроешь?

«Сумасшедшая! Руку отодвить!», «Такое руками не прикроешь!», «вау, какие прелести», «божественный вид», «как же можно так – с ума сводит», - комментарии полны комплиментов.

Также мы рассказывали, как Квитко всколыхнула публику горячим образом в коротеньком топе. Девушка, видимо, с трудом уместила роскошный бюст, который так и норовит "выпрыгнуть". Несмотря на то, что такая фигура может нравиться не всем, все же, традиционно, фанаты щедро наградили модель хвалебными комментариями.

"Прекрасное зрелищное, какое красивое и совершенное тело - ты богиня, я люблю тебя 😍"; "Анастасия, шикарна как всегда🔥❤"; ❤️ стильно и элегантно 😘🤗"; "ты так невероятно прекрасна, так невероятно великолепна 😍", - писали под этим фото.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.