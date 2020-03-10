Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала внушительные формы без белья на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, звезда позирует без белья, прикрыв наиболее пикантные места рукой. При этом девушка якобы спрашивает, готовы ли ее фанаты к Рождеству. Уточним, что поклонники Квитко буквально рассыпались в комплиментах под постом девушки.

«Сумасшедшая! Руку отодвить!», «Такое руками не прикроешь!», «вау, какие прелести», «божественный вид», «как же можно так – с ума сводит», - пишут они.

Ранее мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантный снимок

Популярная российская регулярно делится соблазнительными кадрами на своей страничке в Instagram.

И этот раз не стал исключением.

На кадре она предстала в миниатюрном топе, который идеально подчеркнул ее внушительную грудь. А черные обтягивающие брюки едва не разошлись по швам от подросшей пятой точки модели. Образ Анастасия дополнила утонченной сумочкой.

Такая фигура может нравится не всем, но формы Квитко вновь свели с ума ее подписчиков. Всего за несколько часов данный снимок собрал почти десять тысяч лайков.

Не так давно модель также опубликовала довольно горячее видео.

Модель продемонстрировала все мастерство «тверка». Действия бомбического выступления проходили на яхте.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.