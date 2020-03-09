Американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує в одному купальнику.



Шикарне тіло і груди актриси справили незабутнє враження на її шанувальником. Її пружний п'ятий розмір так і рвався з полону обтягуючого купальника, а ідеальний прес актриси може змусить кусати лікті навіть самих гарячих моделей сучасності.

Шанувальники Андерсон по достоїнству оцінили такий сміливий знімок, що і відбилось в сотнях захоплених коментарях.



Публікацією архівних знімків актриса займається регулярно.

Не так давно вона поділилась кадр, на якому позує без бюстгальтера, одягнувши лише капелюшок, якій спробувала прикрити свої шикарні груди.

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