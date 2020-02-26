Модель Кэндис Сванепул, которая является представителем бренда Victoria's Secret, порадовала снимками с новой откровенной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Классные джинсы», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что помимо джинсов, браслета и кулона на груди на модели ничего нет. А пикантные места Сванепул прикрывают роскошные локоны. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Настоящий ангел!»,» божественное тело», «идеальная», «загляденье», «на такую красоту можно смотреть вечно», - пишут они.

Ранее мы писали, что известный на весь мир "ангел", которая явлется одной из самых высокооплачиваемых моделей, продемонстрировала идеальную фигуру.

Звезда позировала в купальнике под душем, хвастаясь изгибами тела. Мокрые волосы и роскошные формы - сделали фото очень горячим.

Звезда либо глядела в объектив камеры, либо закрывала глаза будто от наслаждения. На некоторых снимках Кэндис развязала купальник, делая фото еще более пикантным.

Дополнял соблазнительный образ Сванепул макияж с акцентом на голубые глаза.

Указанные фото появились на Инстаграм-странице звезды, на которую подписаны почти 14 миллионов пользователей. В результате за несколько дней пост собрал блее 200 тысяч лайков и большое количество комментариев. Модели написали массу комплиментов.

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