Модель і світська левиця Кортні Кардашян, розміщує нові фото у мережі не рідше, ніж її знамениті сестрички

Популярна американська телезірка Кортні Кардашян, яка є однією з сестер сімейства Кардашьян-Дженнер, і яка також прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, часто радує шанувальників яскравими кадрами в своєму Instagram, пише Politeka.net

40-річна красуня часто бере участь у фотосесіях для реклами власного бренду, демонструючи своє тіло в різних ракурсах, вона також регулярно з'являється на публіці у відвертих вбраннях.

Цього разу на своїй сторінці знаменитість виклала цікаве фото в досить відвертому вбранні, на якому продемонструвала свої стрункі ніжки, сидячи на стільці.

Для нового способу Кортні вбралася у все чорне. На ній надіто ультра-коротке плаття, колготки і масивні туфлі. Волосся зібране у хвіст, а на обличчі вечірній макіяж.

Фолловери не пройшли повз і миттєво відреагували на нове фото, засипаючи модель компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що знаменитість викладала знімок, зроблений на кухні.

На ньому вона позує біля плити, щось помішуючи в каструльці. При цьому вона зосереджено позує і дивиться в камеру. Як видно, на кухню Кортні прийшла у відвертій вечірній сукні смарагдового кольору, декорованій під зміїну шкіру.

Вбрання з глибоким вирізом оголило витончену спину і рельєфний живіт, а також підкреслило струнку фігуру. Її волосся розпущене і випрямлені, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до фото Кортні повідомила, що готує чай.

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