Блондинка-красуня - екс-ВІА Гра Тетяна Котова - не залишає байдужими своїх фанів у мережі практично ніколи

Цього разу співачка вибралася покататися на весняному сонечку, а засіб для цього обрала транспортний - особистий автомобіль. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Модель красувалася в об'ємному светрі, а з-під нього грайливо "визирала" мереживна світла білизна за типом бра або сорочки. Також виконавиця використовувала популярний у вищезгаданій соцмережі фільтр і "зробилась" ще більшою очаровашкою - метелики біля її обличчя виглядали дуже грайливо і привабливо. Крім того зірка позувала у витонченому береті і при мінімумі макіяжу. Образ доповнили милі кіски і сережки-кільця.

Шанувальникам Тетяни завжди є, що сказати своїй улюблениці:

"Вау!"

"Чарівна"

"Красуня"

"Весна!!!"

Раніше ми писали, що екс-ВІА Гра Санта Дімопулос позувала у всьому червоному. Тканина була легкою і підкреслила форми красуні. Санта сиділа, трохи нахиливши голову вбік.

Червоні губи і тонка чорна стрілка на очах - класичний макіяж, який чудово виглядав на співачці.

Дімопулос подивилася в камеру і посміхнулася.

Раніше ми писали, що екс-солістка групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська подратувала шанувальників спокусливим чином.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Надія стоїть у довгому смугастому плаття в смужку. Вона задерла ногу, оголивши її і засвітивши свої широкі стегна. Вузьке плаття вигідною підкреслило пишні груди співачки. На знімку Мейхер широко посміхається.

«Вже давно весна в душі, не дивлячись на пору року...Вже давно любов в мені, Незважаючи на зовнішні негаразди... Люблю!», - написала артистка.

За годину знімок Надії зібрав понад 2,2 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від весняного образу жінки.

«Ти супер зірка...», «З першим днем весни вас Надя. Любов з весною приходить», «Краща», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, спекотна блондинка з ВІА Гра розпласталася прямо на підлозі заради пікантного фото

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