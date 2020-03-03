"Не кожен може собі дозволити"

Манекенниця Белла Хадід показала особисті пікантні кадри

Зірка світових подіумів позувала без білизни. Точніше, без бра. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.

Так на нових опублікованих Белою фото вона покрасувалася біля дзеркала в чудовому вбранні, яке складалося з короткої джинсової куртки, спідниці і берета. Останній елемент не дивно, що був присутній на Беллі, поа як вона заговорила в своєму пості про ймовірне придбання нерухомості в Парижі.

Так на знімках частково Белла засвітила свої груди стрункі ніжки і підтягнутий живіт. А пози, які знаменитості приймала фотографуючись, перевершили всі очікування її шанувальників: модель сиділа на підлозі і розставила при цьому свої ноги так, що було видно її трусики.

Шанувальники Хадід-молодшої пишуть під постом різне:

"Що таке"

"Так, не кожен може собі дозволити подібні покупки"

"Чарівна"

"Вогонь"

"Набридла"

"Обожнюю тебе!!!"

Раніше Белла дефілювала по подіуму в білому пальто з хутром і великими гудзиками. Одяг підкреслив її тонку талію і пишні груди.

Образ Хадід завершували білосніжні рукавички, сумочка і сережки.

Не можна було не звернути уваги на яскравий макіяж зірки, зокрема, червоні соковиті губи. Довгі вії і маленька стрілочка - не відволікали увагу від губ знаменитості.

Зірка йшла по подіуму впевнено, пильно дивлячись вдалину: "Ну, просто фантастика"

"Пальто моєї мрії, музика, шоу ... ❤️ спасибі моїм дорогим @brunosialelli @mr_carlos_nazario @piotrchamiercasting крутим хлопцям.... люблю вас шалено, спасибі за те, що ви мене запросили... @ diane.kendal @paulhanlonhair чудовий світ з тобою @lanvinofficial", - підписала кадри зірка.

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