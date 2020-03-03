Манекенниця Белла Хадід показала особисті пікантні кадри
Зірка світових подіумів позувала без білизни. Точніше, без бра. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.
Так на нових опублікованих Белою фото вона покрасувалася біля дзеркала в чудовому вбранні, яке складалося з короткої джинсової куртки, спідниці і берета. Останній елемент не дивно, що був присутній на Беллі, поа як вона заговорила в своєму пості про ймовірне придбання нерухомості в Парижі.
Так на знімках частково Белла засвітила свої груди стрункі ніжки і підтягнутий живіт. А пози, які знаменитості приймала фотографуючись, перевершили всі очікування її шанувальників: модель сиділа на підлозі і розставила при цьому свої ноги так, що було видно її трусики.
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Шанувальники Хадід-молодшої пишуть під постом різне:
"Що таке"
"Так, не кожен може собі дозволити подібні покупки"
"Чарівна"
"Вогонь"
"Набридла"
"Обожнюю тебе!!!"
Раніше Белла дефілювала по подіуму в білому пальто з хутром і великими гудзиками. Одяг підкреслив її тонку талію і пишні груди.
Образ Хадід завершували білосніжні рукавички, сумочка і сережки.
Не можна було не звернути уваги на яскравий макіяж зірки, зокрема, червоні соковиті губи. Довгі вії і маленька стрілочка - не відволікали увагу від губ знаменитості.
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"Пальто моєї мрії, музика, шоу ... ❤️ спасибі моїм дорогим @brunosialelli @mr_carlos_nazario @piotrchamiercasting крутим хлопцям.... люблю вас шалено, спасибі за те, що ви мене запросили... @ diane.kendal @paulhanlonhair чудовий світ з тобою @lanvinofficial", - підписала кадри зірка.
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