"Не каждый может себе позволить"

Манекенщица Белла Хадид показала личные пикантные кадры

Звезда мировых подиумов позировала без белья. Точнее, без бра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Так на новых опубликованных Беллой фото она покрасовалась у зеркала в эффектном наряде, который состоял из короткой джинсовой куртки, юбки и берета. Последний элемент не удивительно, что присутствовал на Белле, так она заговорила в своем посте о вероятном приобретении недвижимости в Париже.

Так на снимках частично Белла засветила свою грудь стройные ножки и подтянутый живот. А позы, которые знаменитости принимала фотографируясь, превзошли все ожидания ее поклонников: модель сидела на полу и расставила при этом свои ноги так, что были видны ее трусики.

Поклонники Хадид-младшой пишут под постом разное:

"Что такое"

"Да, не каждый может себе позволить подобные покупки"

"Очаровательна"

"Огонь"

"Надоела"

"Обожаю тебя!!!"

Ранее Белла дефилировала по подиуму в белом пальто с мехом и крупными пуговицами. Одежда подчеркнула ее тонкую талию и пышную грудь.

Образ Хадид завершали белоснежные перчатки, сумочка и серьги.

Нельзя было не обратить внимания на яркий макияж звезды, в частности, красные сочные губы. Длинные ресницы и маленькая стрелочка - не отвлекали внимания от губ знаменитости.

Звезда шла по подиуму уверенно, пристально смотря вдаль: "Ну, просто фантастика".

"Пальто моей мечты, музыка, шоу ... ❤️ спасибо моим дорогим @brunosialelli @mr_carlos_nazario @piotrchamiercasting крутым парням.... люблю вас безумно, спасибо за то, что вы меня пригласили... @ diane.kendal @paulhanlonhair чудесный мир с тобой @lanvinofficial", - подписала кадры звезда.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Также Politeka писала, что Тилан Блондо разделась ради горячих кадров.