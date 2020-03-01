"Ну до чого ж прекрасна!"

Російська виконавиця і екс-ВІА Гра Тетяна Котова продемонструвала публіці в мережі новий ніжний і відвертий образ

Фатальна красуня, яка раніше блищала напівголою у чоловічому глянці, позувала сидячи і у білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Модель вбралася в шовкове вбрання, дуже схоже на піжаму бежевого кольору. Крім іншого, знаменитість засвітила низ комплекту - трусики-шортики. Тетяна грайливо і злегка нахилила на фото голову в бік і трохи відвела руку в бік.

Своє густе волосся білява красуня розпустила, а на тлі виднівся акуратний букет білих квітів. Шанувальники в захваті від побаченого і пишуть на адресу Котової чимало компліментів:

"Це просто вау"

"Яке ж світле фото"

"Ви красуня"

"Дуже ніжний образ"

Раніше ми повідомляли, що відома співачка й екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику.

Так, зірка відповідає на запитання шанувальників, супроводжуючи це все спокусливими знімками з відпустки. На одному з них Котова позує в закритому, який підкреслює її «осину» талію. При цьому їй задають питання про вік, на який вона так і не відповіла.

На іншому знімку Котова вирішила приспустити мереживну білизну і показати всім ідеальних «близнят». Як можна помітити, у неї питали, де вона робила операцію на грудях.

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