Російська виконавиця і екс-ВІА Гра Тетяна Котова продемонструвала публіці в мережі новий ніжний і відвертий образ
Фатальна красуня, яка раніше блищала напівголою у чоловічому глянці, позувала сидячи і у білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.
Модель вбралася в шовкове вбрання, дуже схоже на піжаму бежевого кольору. Крім іншого, знаменитість засвітила низ комплекту - трусики-шортики. Тетяна грайливо і злегка нахилила на фото голову в бік і трохи відвела руку в бік.
Своє густе волосся білява красуня розпустила, а на тлі виднівся акуратний букет білих квітів. Шанувальники в захваті від побаченого і пишуть на адресу Котової чимало компліментів:
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"Це просто вау"
"Яке ж світле фото"
"Ви красуня"
"Дуже ніжний образ"
Раніше ми повідомляли, що відома співачка й екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику.
Так, зірка відповідає на запитання шанувальників, супроводжуючи це все спокусливими знімками з відпустки. На одному з них Котова позує в закритому, який підкреслює її «осину» талію. При цьому їй задають питання про вік, на який вона так і не відповіла.
На іншому знімку Котова вирішила приспустити мереживну білизну і показати всім ідеальних «близнят». Як можна помітити, у неї питали, де вона робила операцію на грудях.
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А ще Politeka писала, що спекотна блондинка з ВІА Гра спустила майку і засвітила найрум'яніші місця