Наймолодша мільярдерка світу, модель Кайлі Дженнер позувала на пляжі разом з донькою
Відповідне зірка опублікувала фото в Instagram, пише Politeka.net. На фото знаменитість красується у купальнику, який підкреслив її фігуру.
Кайлі позувала спиною, тому можна було розглянути її п'яту точку. Такій красуні будь-яка позаздрить.
Також не можна не звернути увагу на рівні ніжки знаменитості. Дженнер тримала свою дочку за ручку і разом з нею йшла у воду. При цьому красуня взялася рукою за капелюшок, щоб той не полетів через сильний вітер.
Чистий пісок, блакитна вода і мама з донькою - створюється враження повної ідилії.
За вісім годин пост зібрав більше п'яти мільйонів лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі вихваляли красунь, захоплюючись даними фото. До того ж люди написали масу компліментів фігурі Кайлі і освідчувалися в коханні.
Зазначимо, Кайлі Дженнер народила від репера Тревіса Скотта 1 лютого 2018 року дочку Стормі.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер здивувала новим кольором волосся. Зірка позувала в перуці світло-русявого кольору з білими кінчиками.
Зірка прикрила очі окулярами і трохи витягла губи вперед.
Дженнер позувала в спортивних штанях сірого кольору і кросівках. Також на знаменитості була чорна куртка. Поряд з красунею можна помітити яскраву сумку.
Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер вирішила згадати образ, в якому вона з'явилася на балу Інституту костюма "Met Gala-2019".
На відео Кайлі позує в фіолетовому обтягуючому напівпрозорому платті з хутряними вставками.
Вбрання ідеально підійшоло фігурі знаменитості, виділивши всі її "видатні" місця. Він блищав від спалахів фотокамер і виглядав просто чудово.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер зробила зачіску з прямим волоссям, закрученими на кінчиках. Вона подивилася в камеру і стали видні стразики у внутрішніх куточках очей.
На другому знімку Кайлі посміхнулась, трохи прикривши обличчя рукою. Манікюр з довгими нігтями - неможливо не помітити.
На обох фото на зірці надіто щось схоже на куртку. Також помітні сережки, які блиснули у вухах.
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