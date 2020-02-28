Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий кадр з відпочинку
На фото Настя позує в міні-купальнику стоячи в морській воді. Волосся у неї в цей раз були розпущені і мокрі. На тлі можна побачити пляж і зелень. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Всі в курсі, що сьогодні п'ятниця? Або хтось забув", - написала Кумейко.
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Фанати встигли поставити майже п'ять тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Як же ти хороша", "Попа Насті в Инсторгам нам всім подарує пристрасті", "Смакота", "Настя вогонь", "Красуня".
Раніше ми повідомляли, що українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), вона ж екс-солістка Nikita, похвалилася фігурою в купальнику.
Красуня нерідко публікує у своєму Instagram відверті кадри. Цього разу співачка позувала у відвертому купальнику з плетінням в районі грудей.
Співачка позувала на березі, сівши на березі і злегка розсунувши ніжки. Одну ногу артистка поставила на пісок, а другу - підняла.
розпущене Волосся дівчини мокрі після купання, Анастасія затиснула їх кінчики в руках.
Кумейко дивилася вбік, її прикрили очі великі окуляри.
"Нехай ваш чудовий четвер почнеться з цієї фотографії ☀️💋", - підписала знімок красуня, поставивши геометку Пхукет (Таїланд).
Повідомлялося, що співачка Анастасія Кумейко, яка входила в групу Nikita, засвітила на камеру своє головне достоїнство.
"Світло відмінний, а ось розмір…", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Кумейко позує з відкритою кофтою, оголивши на камеру розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
"Шикарна", "Не зітхнути не видихнути", "Бомба", "размерчік що треба", "на це можна дивитися вічно", - пишуть вони.
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