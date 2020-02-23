Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), она же экс-солистка Nikita, засветила загорелые ножки в мини-платье

Певица опубликовала свежее фото на страничке в соцсети, на котором позировала в черном мини-платье необычного кроя с белыми камушками, пишет Рoliteka.net.

Образ звезды дополнял яркий макияж и наращённые ресницы. Волосы же она гладко зачесала назад.

«Хочу март и пионов», – подписала она фотографию.

В комментариях поклонники отметили ее красоту, а также добавили, что ей ждать осталось всего неделю.

«Давайте адрес, будут пионы!», «Прыгожая!», «Скоро, очень скоро», «Март пройдёт 😂 пионы завянут, а ты цветёшь каждый день 😍✌️ Меняю пионы, и Март на твой днк», «Дней через 7 и весна и пионы, и гормоны», «Пионы в осень...», «И любви», «Неделя пролетит быстро», «Я тоже», «Яркая девушка», «Красотка», – написали в комментариях пользователи сети.

Напомним, что Кумейко похвасталась идеальным прессом с утра 22 февраля. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в теплой плюшевой пижаме.

«Кофе, а затем мир ☕️ Желаю замечательного дня ❤️», – подписала она нежный снимок.

Фото она поделилась в сториз, ведь приложение напомнило ей, что в этот день два года назад была сделана эта публикация. Так, в конце февраля 2018 года экс-Никита практически ничем не отличалась от сегодняшней: ее фигура не набрала лишних килограмм за пару лет.

На фото Кумейко подняла свитер от пижамы до самой груди, обнажив плоский живот, а другой рукой взъерошила волосы.

На штанах красуется мордочка овечки, а вся пижама выполнена как будто из овечьей шерсти.

В комментариях поклонники певицы начали хвалить ее фигуру и внешний вид с утра.

«Мммм, шикарная, пижамка супер», «Ммм! девушка! как у вас пупок очаровательно завязан!», «Идеальная», «Это прелестнее первого снега!!!.», «Талия супер,растяжка тоже.», «Просто бомба», «Барашка», «Пижама айс», «Хороша, чертовка», «Красивая», – отметили под фото пользователи сети.

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