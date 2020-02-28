Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый кадр с отдыха

На фото Настя позирует в мини-купальнике стоя в морской воде. Волосы у нее в этот раз были распущены и мокрые. На фоне можно увидеть пляж и зелень. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все в курсе, что сегодня пятница? Или кто-то забыл", - написала Кумейко.

Фанаты успели поставить почти пять тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Как же ты хороша", "Попа Насти в Инсторгам нам всем подарит страсти", "Вкусняшка", "Настя огонь", "Красотка".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), она же экс-солистка Nikita, похвасталась фигурой в купальнике.

Красотка нередко публикует в своем Инстаграм откровенные кадры. В этот раз знаменитость позировала в откровенном купальнике с плетением в районе груди.

Певица позировала на берегу, сев на берегу и слегка раздвинув ножки. Одну ногу артистка поставила на песок, а вторую - подняла.

Волосы девушки распущенные мокрые после купания, Анастасия зажала их кончики в руках.

Кумейко смотрела вбок, ее глаза прикрыли большие очки.

"Пусть ваш чудесный четверг начнется с этой фотографии ☀️💋", - подписала снимок красотка, поставив геометку Пхукет (Таиланд).

Сообщалось, что певица Анастасия Кумейко, которая входила в группу Nikita, засветила на камеру свое главное достоинство.

"Свет отличный, а вот размерчик…", - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Кумейко позирует с открытой кофтой, обнажив на камеру роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

"Шикарная", "Не вздохнуть не выдохнуть", "Бомба", "размерчик что надо", "на это можно смотреть вечно", - пишут они.

Напомним, экс-Nikita задрала ногу и застыла в пикантной позе прямо в аэропорту

А еще Politeka писала, что Экс-Nikita раздвинула ноги перед зеркалом и не смогла скрыть свою красоту

Также Politeka сообщала, что сочная экс-Nikita засветила самые загорелые места в экстра-коротком платье



