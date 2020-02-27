Белокурая красавица-артистка Татьяна Котова, которая некогда была солисткой ВИА Гра, засветила лишнее в "неприличной" позе

Артистка сидела, расставив ноги и держа в руках милого песика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской исполнительницы и модели.

Поклонники тут же обратили внимание на домашний "наряд" знаменитости, увидев новое фото в сети - так на снимке Котова была в белой, походящей на пижамную рубахе и светлом белье. Волосы артистки были распущены и она улыбалась своему четвероногому другу.

Также фолловеры экс-ВИа Гры отметили, что глядя на такое "белое пушистое чудо природы" (вероятнее всего подразумевая собаку) просто "невозможно устоять", чтобы его не приласкать, погладить и улыбнуться:

"Какие же вы сладкие, милые"

"Супер"

"Милаха"

"Вау, что не фото, то в точку) Здорово выглядите"

Кроме того пользователи отметили частые позитивные публикации артистки и добавили, что она "настоящая красавица".

Ранее Котова зажгла на отдыхе. "Зажгла", прямо сказать, своеобразно - не танцевала, пела или резвилась с мужчинами, нет, всего лишь лежала в постели, но как лежала...

Так на новом опубликованном кадре знаменитость нежится в постели, при этом видна одна ее грудь - поклонники исполнительницы предположили, что та, полностью разделась и лишь немного "спряталась" за белыми простынями.

Но даже совершенно потрясающее тело звезды сети ничто в сравнении с тем живописным закатом, на фоне которого она позировала. Артистка многих в заснеженной России подразнила своим жарким - во всех отношениях этого слова - снимком.

Фаны в сети просто взорвались волной похвал, откровенного восторга в адрес знаменитости, кто-то даже написал в комментарии, что поет Татьяна Котова "так себе, но выглядит просто невероятно, красавица". Другие добавили:

"Просто вау"

"Это что-то невероятное"

"Богиня"

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