Юна красуня Джіджі Хадід вразила ефектним дефіле в прозорій сукні на подіумі в Парижі
24-річна сестра Белли Хадід Джелена Нура, відома під псевдонімом «Джіджі», продовжує підкорювати світові подіуми. Як повідомляє Politeka, на цей раз модель поділилася знімками з показу мод у Парижі.
На нових фотографіях можна побачити Джіджі в стильному образі від бренду LANVIN. Так, для показу моделі дісталося оригінальне прозоре плаття, яке складається з переплетених між собою ланцюжків, прикрашених різними каменями. Такий відвертий образ доповнює просте чорне пальто, яке ефектно контрастує з практично відсутньою сукнею.
Макіяж моделі також ідеально підходить до іншого образу. Стилісти вирішили зробити акцент на губах красуні, підкресливши їх яскраво-червоною помадою.
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Новий пост Джіджі в Instagram вже встиг набрати мільйон лайків і більше двох тисяч коментарів, в яких її шанувальники захоплюються красою моделі.
Зазначимо, що до цього ми розповідали про те, що Джіджі знялася в новій откровеннной фотосесії.
Ангел Victoria’s Secret знялася без ліфчика для обкладинки журналу і для календаря журналу V Magazine з США.
Сестра Белли Джіджі Хадід стала обличчям календаря і січнем-місяцем.
Голі фото Джіджі Хадід журналу V Magazine публікував на своєму сайті і в соцмережах.
Крім Джіджі Хадід для голого календаря знялися ще 11 супермоделей.
На фото з журналу V Magazine Джіджі Хадід позує топлес в чорних джинсах. Вона повернулася спиною на фото з календарем, демонструючи струнку фігурку і спокусливе тіло. На фото обкладинки Джіджі позує обличчям до фотографа, сором'язливо притискаючи руки до грудей, і намагаючись прикрити соковиті форми.
Джіджі Хадід народилася 23 квітня 1995 року в серце Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Дівчина має йорданські і своє коріння.
Батьком дівчинки є будівельний магнат Мохаммед Хадід, компанії якого належать кілька найдорожчих готелів Америки. За національністю чоловік йорданець, хоча народився в Назареті. Мама Джіджі, голландка Іоланда Ван ден Херик, раніше теж була висококласної моделлю, а пізніше стала зіркою популярного телесеріалу «Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз».
Нагадаємо, гаряча зірка Victoria’s Secret повністю оголила апетитні форми.
Як повідомляла Politeka, Джіджі Хадід блиснула принадами без білизни: крім бус нічого немає.
Також Politeka писала, що мати сестричок Хадід не втримала апетитні форми у відкритому купальнику.