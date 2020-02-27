Юна красуня Джіджі Хадід вразила ефектним дефіле в прозорій сукні на подіумі в Парижі

24-річна сестра Белли Хадід Джелена Нура, відома під псевдонімом «Джіджі», продовжує підкорювати світові подіуми. Як повідомляє Politeka, на цей раз модель поділилася знімками з показу мод у Парижі.

На нових фотографіях можна побачити Джіджі в стильному образі від бренду LANVIN. Так, для показу моделі дісталося оригінальне прозоре плаття, яке складається з переплетених між собою ланцюжків, прикрашених різними каменями. Такий відвертий образ доповнює просте чорне пальто, яке ефектно контрастує з практично відсутньою сукнею.

Макіяж моделі також ідеально підходить до іншого образу. Стилісти вирішили зробити акцент на губах красуні, підкресливши їх яскраво-червоною помадою.

Новий пост Джіджі в Instagram вже встиг набрати мільйон лайків і більше двох тисяч коментарів, в яких її шанувальники захоплюються красою моделі.

Зазначимо, що до цього ми розповідали про те, що Джіджі знялася в новій откровеннной фотосесії.

Ангел Victoria’s Secret знялася без ліфчика для обкладинки журналу і для календаря журналу V Magazine з США.

Сестра Белли Джіджі Хадід стала обличчям календаря і січнем-місяцем.

Голі фото Джіджі Хадід журналу V Magazine публікував на своєму сайті і в соцмережах.

Крім Джіджі Хадід для голого календаря знялися ще 11 супермоделей.

На фото з журналу V Magazine Джіджі Хадід позує топлес в чорних джинсах. Вона повернулася спиною на фото з календарем, демонструючи струнку фігурку і спокусливе тіло. На фото обкладинки Джіджі позує обличчям до фотографа, сором'язливо притискаючи руки до грудей, і намагаючись прикрити соковиті форми.

Джіджі Хадід народилася 23 квітня 1995 року в серце Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Дівчина має йорданські і своє коріння.

Батьком дівчинки є будівельний магнат Мохаммед Хадід, компанії якого належать кілька найдорожчих готелів Америки. За національністю чоловік йорданець, хоча народився в Назареті. Мама Джіджі, голландка Іоланда Ван ден Херик, раніше теж була висококласної моделлю, а пізніше стала зіркою популярного телесеріалу «Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз».

Нагадаємо, гаряча зірка Victoria’s Secret повністю оголила апетитні форми.

Як повідомляла Politeka, Джіджі Хадід блиснула принадами без білизни: крім бус нічого немає.

Також Politeka писала, що мати сестричок Хадід не втримала апетитні форми у відкритому купальнику.