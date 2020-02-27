Юная красотка Джиджи Хадид поразила эффектным дефиле в прозрачном платье на подиуме в Париже

24-летняя сестра Беллы Хадид Джелена Нура, известная под псевдонимом «Джиджи», продолжает покорять мировые подиумы. Как сообщает Politeka, на этот раз модель поделилась снимками с показа мод в Париже.

На новых фотографиях можно увидеть Джиджи в стильном образе от бренда LANVIN. Так, для показа модели досталось оригинальное прозрачное платье, состоящее из переплетенных между собой цепочек, украшенных различными камнями. Такой откровенный образ дополняет простое черное пальто, которое эффектно контрастирует с практически отсутствующим платьем.

Макияж модели также идеально подходит к остальному образу. Стилисты решили сделать акцент на губах красавицы, подчеркнув их ярко-красной помадой.

Новый пост Джиджи в Инстаграм уже успел набрать миллион лайков и более двух тысяч комментариев, в которых ее поклонники восхищаются красотой модели.

Отметим, что до этого мы рассказывали о том, что Джиджи снялась в новой откровеннной фотосессии.

Ангел Victoria’s Secret снялась без лифчика для обложки журнала и для календаря журнала V-Magazine из США.

Сестра Беллы Джиджи Хадид стала лицом календаря и январем-месяцем.

Голые фото Джиджи Хадид журнал V-Magazine публиковал на своем сайте и в соцсетях.

Кроме Джиджи Хадид для голого календаря снялись еще 11 супермоделей.

На фото из журнала V-Magazine Джиджи Хадид позирует топлес в черных джинсах. Она повернулась спиной на фото с календарем, демонстрируя стройную фигурку и соблазнительное тело. На фото обложки Джиджи позирует лицом к фотографу, стеснительно прижимая руки к груди, и пытаясь прикрыть сочные формы.

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в сердце Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Девушка имеет иорданские и голландские корни.

Отцом девочки является строительный магнат Мохаммед Хадид, компании которого принадлежат несколько самых дорогих отелей Америки. По национальности мужчина иорданец, хотя родился в Назарете. Мама Джиджи, голландка Иоланда Ван ден Херик, раньше тоже была высококлассной моделью, а позднее стала звездой популярного телесериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

Напомним, горячая звезда Victoria’s Secret полностью оголила аппетитные формы.

Как сообщала Politeka, Джиджи Хадид сверкнула прелестями без белья: кроме бус ничего нет.

Также Politeka писала, что мать сестричек Хадид не удержала аппетитные формы в открытом купальнике.