Американская супермодель Джиджи Хадид снялась в новой откровеннной фотосессии

Ангел Victoria’s Secret снялась без лифчика для обложки журнала и для календаря журнала V-Magazine из США.

Сестра Беллы Джиджи Хадид стала лицом календаря и январем-месяцем.

Голые фото Джиджи Хадид журнал V-Magazine публиковал на своем сайте и в соцсетях.

Новый выпуск журнала V-Magazine уже выходит в продажу, и будет доступен в США по 20,20 долларов США.

Кроме Джиджи Хадид для голого календаря снялись еще 11 супермоделей.

На фото из журнала V-Magazine Джиджи Хадид позирует топлес в черных джинсах. Она повернулась спиной на фото с календарем, демонстрируя стройную фигурку и соблазнительное тело. На фото обложки Джиджи позирует лицом к фотографу, стеснительно прижимая руки к груди, и пытаясь прикрыть сочные формы.

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в сердце Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Девушка имеет иорданские и голландские корни.

Отцом девочки является строительный магнат Мохаммед Хадид, компании которого принадлежат несколько самых дорогих отелей Америки. По национальности мужчина иорданец, хотя родился в Назарете. Мама Джиджи, голландка Иоланда Ван ден Херик, раньше тоже была высококлассной моделью, а позднее стала звездой популярного телесериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

У девушки появились родные брат и сестра. Интересно, что все трое, Анвар, Белла и Джиджи Хадид, пошли по стопам матери и выбрали для себя карьеру в модельном бизнесе.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Хадид показала свою стройную фигуру в эффектном наряде.

Пикантности опубликованным кадрам знаменитости придала и ее игривая подружка.

На новых уличных снимках знаменитость красуется в необычном белом наряде - фигурном топе и брюках. Белла Хадид, кстати сказать, большая любительница показать свой подтянутый живот и "сверкнуть" грудью на публике.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру.

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры.

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать.