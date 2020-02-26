Відома українська модель Леоніла Гузь показала новий образ в Instagram

На фото Гузь позує в чорному прозорому боді. Через нього можна побачити щось торчащее. Також завдяки новому способу легко оцінити фігуру дівчини. В цей раз Леоніла була з розпущеним волоссям і позувала на тлі монотонної стіни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу моделі, а деякі запропонували кидати скарги з-за дуже пікантного кадру.

Раніше ми повідомляли, що володарка титулу "Міс Україна 2018" продемонструвала відвертий образ, а "нетрадиційним" певною мірою він став з-за умовною скромності в порівнянні з іншими нарядами стрункої красуні.

На новому опублікованому Леонилой Гузь фото вона позує в мереживній світлому вбранні, ймовірно, майці і прикрасах.

Леонілі Гузь 21 рік, але модель вже скуштувала слави і в Україні її знають, люблять багато. Взяти тільки популярну соцсеть: у артистки більше 74 тисяч передплатників, а її нові фото, які Гузь викладає з завидною регулярністю, набирають безліч лайків за лічені години.

Вищезгаданий знімок винятком не став і фолловери знаменитості, в черговий раз, "оспівували її красу у коментарях під фото.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала домашнє фото.

На фото Гузь позує в чорному толстовці або кофту. Вона трохи розставила ноги і одну руку сховала між ними. Леоніла вирішила не одягати взуття і залишила ноги зовсім без одягу. Волосся модель залишила розпущеним. Гузь в цей раз сиділа на чомусь під сходами.

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