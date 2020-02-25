Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, вразила вибором відвертого вбрання під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, модель позує у сексуально-відвертій білизні, що підкреслює її головну гордість. А верх Омович прикриває відвертий топ леопардового кольору. Як можна помітити, дівчина позує без білизни.

Дівчина елегантно крутиться на камеру, демонструючи, ніж її нагородила природа і не тільки. Однак шанувальники Омович залишилися безмовні – кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.

Раніше ми писали, що модель і инстадива Олена Омович похвалилася розкутими фото з подругою.

Красуня виклала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подружкою в неймовірно спокусливих вечірніх нарядах. Дівчата показали всі самі соковиті місця, нічого не приховуючи. Від таких фото голова йде обертом і не знаєш, чим милуватися: пишним бюстом, довгими ногами або ангельськими личками.

"Моя подруга запустила свій бренд 💔 ВІТАЮ МАЛЯТКО😘Я вважаю, що це найкращі вечірні вбрання, які я коли небудь бачила🖤 Дівчинки, який вам подобається найбільше?", - йдеться у підписі до фото.

Безумовно, фанати Олени залишили схвальні відгуки, а також встигли менш ніж за двадцять хвилин поставити більше 4 000 "сердечок". Однак, більшість користувачів розкритикували модель і її подружку, запідозривши у надмірному використанні фотошопу, а також називаючи їх "силіконовими".

Нагадаємо, що волога Олена Омович без білизни побешкетувала біля води: слинки течуть від такої краси.

А ще Politeka писала, що Омович без купальника влаштувала фотосесію для дорослих на пляжі: "Ох і розміри!".

Також Politeka повідомляла, що Омович спустила лямку сукні і виставила напоказ свою головну гордість: найспекотніші види.