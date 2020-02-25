Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поразила выбором откровенного наряда во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, модель позирует в откровенном белье, которое подчеркивает ее главную гордость. А верх Омович прикрывает откровенный топ леопардового цвета. Как можно заметить, девушка позирует без белья.

Девушка элегантно крутится на камеру, демонстрируя, чем ее наградила природа и не только. Однако поклонники Омович остались безмолвны – кадры звезда опубликовала у себя в Сторис.

Ранее мы писали, что модель и инстадива Алена Омович похвасталась раскрепощенными фото с подругой.

Красотка выложила свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подружкой в невообразимо соблазнительных вечерних нарядах. Девушки показали все самые сочные места, ничего не скрывая. От таких фото идет голова кругом и не знаешь, чем любоваться: пышным бюстом, длинными ногами или ангельскими личиками.

"Моя подруга запустила свой бренд 💔 ПОЗДРАВЛЯЮ МАЛЫШКА😘Я считаю, что это лучшие вечерние наряды, которые я когда либо видела🖤 Девочки, какой вам нравится больше всего?", - говорится в подписи к фото.

Безусловно, фанаты Алены оставили восторженные отзывы, а также успели менее чем за двадцать минут поставить более 4 000 "сердечек". Однако, большинство пользователей раскритиковали модель и ее подружку, заподозрив в чрезмерном использовании фотошопа, а также называя их "силиконовыми".

Напомним, что влажная Алена Омович без белья пошалила возле воды: слюнки текут от такой красоты.

А еще Politeka писала, что Омович без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!".

Также Politeka сообщала, что Омович спустила лямку платья и выставила напоказ свою главную гордость: самые жаркие виды.