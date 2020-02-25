Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила формами у відвертій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я люблю це життя і кожен момент в ній!», - пишуть вони.

Звернемо увагу, що Квітко позує у відвертому облягаючому одязі, який елегантно підкреслює її розкішні форми. При цьому дівчина сама крутитися на камеру, демонструючи найсоковитіші місця.

«Божественно», «на це можна дивитися вічно», «Бомба!», «як можна бути такою гарною», «це просто космос – форми що треба», «які неймовірні форми – краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російська модель і инстадива Анастасія Квітко знає як привернути увагу мільйонів шанувальників.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантними фото, на яких з'явилася в яскравому вбранні. Модель позувала на кухні, видершись на стіл. На Анастасії шкіряні штани коричневого кольору, які "тісно" обтягнули її видатну гордість - "п'яту точку", а також неймовірно крихітний білий топ, який ледве-ледве утримує шикарний бюст.

Квітко позує збоку, піднявши руки вгору і доторкнувшись до довгим локонам. Доповнюють образ годинник сріблястого відтінку.

"Що приготувати на вечерю?", - підписала жаркий знімок зірка.

Російська Кардаш'ян не на жарт стурбувала своїх фоловерів цією фотосесією на кухні. Багато користувачів здивувалися тим, що вона вміє готувати, припускаючи, що такої красуні не місце біля плити. Як виявилося, моделі, яка любить оголюватися на камеру, є ще чим здивувати фанатів.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.