Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила формами в облегающем платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я люблю эту жизнь и каждый момент в ней!», - пишут они.

Обратим внимание, что Квитко позирует в откровенном облегающем наряде, который элегантно подчеркивает ее роскошные формы. При этом девушка сама крутиться на камеру, демонстрируя самые сочные места.

«Божественно», «на это можно смотреть вечно», «Бомба!», «как можно быть такой красивой», «это просто космос – формы что надо», «какие невероятные формы – загляденье», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российская модель и инстадива Анастасия Квитко знает как привлечь внимание миллионов поклонников.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантными фото, на котороых предстала в вызывающем наряде. Модель позировала на кухне, взобравшись на стол. На Анастасии кожаные штаны коричневого цвета, которые "тесно" обтянули ее выдающуюся гордость - "пятую точку", а также неимоверно крохотный белый топ, который еле-еле удерживает шикарный бюст.

Квитко позирует сбоку, подняв руки вверх и дотронувшись к длинным локонам. Дополняют образ часики серебристого оттенка.

"Что приготовить на ужин?", - подписала жаркий снимок звезда.

Русская Кардашьян не на шутку взбудоражила своих фолловеров этой фотосессией на кухне. Многие пользователи удивились тем, что она умеет готовить, предполагая, что такой красавице не место у плиты. Как оказалось, модели, которая любит оголяться на камеру, есть еще чем удивить фанатов.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.