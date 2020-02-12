Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась новым роликов на своей страничке в Инстаграм

На кадрах Мейхер позирует в черной майке без белья и штанах или чем-то подобном. Пояс Надежда обвязала верхней одеждой. Певица на кадрах исполняла песню, в руке ее можно увидеть микрофон, а перед ней стояла подставка для бумаги с текстом. На заднем фоне можно увидеть вешалку с одеждой и красную штору. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели просмотреть ролик 15 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Надежда,это потрясающе!!!!! Очень круто,безумно красиво и очень душевно-до слез!!!!! Спасибо за ваш талант!!!! Вы прекрасны!!!!", "Надежда, а в Москве у Вас будет концерт?? Очень хочется", Божественно, это то что я хотела услышать, браво, обязательно возьму билеты)", "Надежда,какая Вы молодец, хороший выбор песен и приятно смотреть и слушать,что Вы серьёзно занимаетесь вокалом... Идите в этом направлении! Мало того что Вы красавица ещё и поёте хорошо".

Ранее мы сообщали, что сочная Мейхер без стыда показала свою гордость в бездонном декольте.

На фото Мейхер позирует в черном цветочном платье без белья. Образ Надежда дополнила пиджаком. Певица была с пышной короткой прической. Она сделала селфи в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть раковину, тумбочку и стену комнаты.

"Снова съёмки... Готовим что-то интересное и взрывоопасное", - написала Надя под фото.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Как дождаться?", "Когда фильм будет. Шикарно выглядите", "Красотка", "Чудесная девочка", "Надя, ты бомба?", "Вы очень хорошая актриса", "Надя, вы хорошая самка".

Напомним, Мейхер показала себя крупным планом и ошарашила внешним видом

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