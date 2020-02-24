Відома фітнес-модель Ана Чері потрясла значним пишністю просто на камеру, не соромлячись нічого

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram аккаунт.

Так, дівчина позує в облягаючому топі, який максимально оголює її груди. Уточнимо, що зірка заплела коси, оскільки знімала новий ролик для Тиктока.

А оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, шанувальники Чері не змогли що-небудь сказати.

Раніше ми писали, що фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку.

«Час, який ви любите витрачати, не є змарнованим. Раніше я відчувала себе дуже незручно, коли знаходила час просто розслабитися, відійти в бік і нічого не робити. Але у міру того, як моє життя ставала все більш неспокійною, і ми починали більше займатися бізнесом, я навчилася цінувати марну трату часу і відключення від життя і відповідальності, принаймні, на кілька годин за раз. Я помічаю, що це має величезне значення для мого психічного здоров'я. Не забудьте зробити себе пріоритетом у ці вихідні і зробити що-то тільки для вас, навіть якщо це всього на годину», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що пост Чері супроводжувала відвертим знімком в прозорій білизні, з-під якого визирають апетитні форми моделі.

"Ідеальний вид", "божественне тіло", "неможливо бути настільки красивою", "Чері, ти дуже гарна", - пишуть вони.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.