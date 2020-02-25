Екс-ангел "Victoria’s Secret" Кендіс Свейнпол показала, як виглядає в купальнику

Красуня з'явилася в чорному бікіні з тоненькими зав'язочками, пише Politeka.net. Модель позувала спиною до фотографа, щоб показати одні з найсоковитіших місць своєї фігури: "Які булочки!".

Плавки були сильно натягнуті вгору, у результаті з'явилися пружні сідниці чарівного ангела.

Рівна спинка була "прикрашена" чорними лямками від купальника. Кендіс злегка зігнулась і подивилася в камеру через плече.

Завершували образ красуні маса браслетів, а також великі кільця у вухах.

Свейнпол не зводила очей з камери і трохи відкрила пухкі губи. Виглядала вона просто чудово.

Варто відзначити, що зірка позувала посеред зелених рослин.

За 18 годин пост зібрав майже 180 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі ставили сердечка, писали компліменти і висловлювали своє захоплення, і, дійсно, від розкішної фігури знаменитості неможливо відірвати погляду.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала на піску, поруч з човном. Дівчина похвалилася довгими стрункими ніжками, розклавши їх на пляжі.

Кендіс вигнулась, демонструючи тонку талію і ідеальні стегна.

Свейнпол з'явилася в короткій білій маєчці, під якою не було нічого і виднілося найінтимніше.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол перебувала у воді у купальнику.

В якийсь момент зірка засвітила зайве через мокру білизну. При цьому сама модель веде себе досить розкуто перед камерою.

Модель змінювала пози кожні кілька секунд, елегантно обігруючи речі і свою фігуру.

Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол постала в крихітному міні-бікіні, яке ефектно підкреслило її розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Королівська кішка», - йдеться у підписі.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол приміряла на одному з показів відверту сукню,

Кендіс Свейнпол представила на собі довге оксамитове плаття з глибоким декольте майже до пупка. Груди ледь не вистрибувала з такого декольте.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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